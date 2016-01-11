Москва, 11 января, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин упрекнул НАТО в желании «царствовать» в Европе, что усугубило кризисы. Отвечая на вопрос немецких журналистов, он заявил о негативном характере членства стран Восточной Европы в военном альянсе.

Я.Семенов. Европейское содружество. 1952. Советский плакат

«Что, разве в уставе написано, что НАТО обязано принимать всех, кто захочет? Нет. Нужны критерии, нужны условия», — сообщил Путин в интервью Bild.

«Была бы политическая воля, всё бы смогли сделать, если бы захотели. Не хотели просто. Хотели царствовать. Уселись на этот трон. И что дальше? Теперь мы обсуждаем кризисные ситуации», — добавил он.

«А если бы сделали так, как предлагал старый умный немец, господин Эгон Бар, создали бы нечто новое, объединяющее Европу, и кризисов бы этих не было», — сказал Путин, заметив:

«Была бы другая ситуация, были бы свои проблемы. Может быть, они не приобрели бы такой остроты, понимаете?»