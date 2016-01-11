Екатеринбург, 11 января, 2016, 06:52 — ИА Регнум. Мужчина, чье тело нашли за перевалом Дятлова, мог заниматься изучением обстоятельств гибели группы Дятлова и оказался не подготовлен к погодным условиям. Такое мнение в эфире телеканала «Звезда» высказал руководитель фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич.

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«Человек, не обладая ни опытом, ни знаниями в этом вопросе, пошел в эту точку», — рассказал эксперт, отметив, что неподготовленный человек подвергается на перевале Дятлова смертельной опасности.

«Там, по нашим сведениям и по сообщениям МЧС, был ветер до 30 м/с и температура ниже — 30 °C. А все вместе это дает ощущение на — 50 °C. Это обжигает легкие холодным воздухом, замораживает кровь», — отметил он.

10 января стало известно, что туристы обнаружили за перевалом Дятлова тело неизвестного мужчины в возрасте 50 лет. Позднее стало известно, что связь с этой группой путешественников пропала. По плану, туристы должны вернуться 17 января. К месту, где нашли тело, готовятся выехать спасатели. Пока сделать это не позволяет погода.

Перевал назван в память туристической группы под руководством Игоря Дятлова, погибшей в 1959 г. на Северном Урале. Причина смерти девятерых советских лыжных туристов до сих пор не выяснена.