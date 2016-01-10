Париж, 11 января, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Издание Challenges на этой неделе посвятило свой материал на первой полосе острому интересу, который министерство обороны Франции внезапно испытало к Российской армии. По данным газеты, французские военные выбрали специальный исследовательский институт, занятый изучением армий бывшего советского пространства. В обязанности института входит информирование Минобороны Франции о состоянии русской армии, а также о методах и способах влияния России на международную ситуацию.

russkaya-vesna.ru Российская армия

Неужели Россия Путина начинает беспокоить министерство обороны, задается вопросом издание? Ведь по каким-то причинам оно выбрало французский институт международных отношений (FRI), чтобы установить наблюдение за Россией и ее зоной влияния, как это уже сделано с Турцией, Китаем и некоторыми странами Африки. Немецкий сосед Парижа также объявил о создании специализированного аналитического института, который, однако, еще не появился. «Подогретые» украинским кризисом и растущими амбициями Владимира Путина, которые, на взгляд журналистов, «привели к ряду международных кризисов», западные страны стремятся заполнить свои пробелы в компетенции относительно России и ее менталитета.

Целью этого наблюдения станет анализ политической и стратегической эволюции России, Кавказа и Восточной Европы и, таким образом, получение информации к размышлению Минобороны Франции. В течение трех лет институт будет ответственен за организацию круглых столов и обеспечит бесперебойную «доставку» докладов в министерство. Конечно, проект включает в себя значительный военный компонент. Институт станет оценивать степень модернизации Российской армии и последствия экономических усилий, предпринятых Россией для обороны государства. Специалисты начнут анализировать ядерные силы России и «эволюцию ролей в рамках властных кругов «силовиков»: старших офицеров армии, полиции и ФСБ.

«Неудивительный выбор»

Но поле наблюдения особенно широко отражает озабоченность стратегией русской власти, направленной «против бывших стран Советского Союза» (издание делает эти выводы на основании «конфликтов с Украиной и на Южном Кавказе»), на укрепление отношений с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой, и «противостояние странам НАТО». Есть также повод говорить об «инструментах влияния» России — политических рычагах, экономических средствах давления, влиянии средств массовой информации и такого важного способа давления, как газ и нефть. Наконец, в институте будет особый отдел, занятый радикальным исламом и терроризмом в контексте России…

Выбор института неудивителен, считает издание, так как главный исполнительный директор учреждения, Томас Гомар (Thomas Gomart) является экспертом по России. Это он создал Центр Россия / СНГ, который объединяет команду исследователей всего русскоязычного пространства. В настоящее время во главе центра стоит Татьяна Кастуева-Жан (Kastouéva-Jean), выпускница Екатеринбургского государственного университета и специалист по международным отношениям России и Франции (МГИМО).

«Арак заменили водкой»

Издание L'Orient jour публикует репортаж специальных корреспондентов из Сирии. Мы приводим текст статьи.

До сих пор спрос здесь был главным образом на виски и арак (крепкий спиртной напиток из винограда). Но с приходом русских фаворит продаж — водка. Это говорит 32-летний Ихаб (Ihab), который работает в небольшом магазине своего отца в Латакии, твердыне режима Асада, где доминируют алавиты, представляющие клан нынешнего президента страны.

Для жителей Латакии прибытие российских войск стало благом. Ведь война разрушила экономику города… А прибытие русских стало толчком по меньшей мере для торговли.

В окне своего магазина в Латакии на побережье Сирии Ихаб заменил бутылки арака, традиционного алкоголя, на водку и узнал некоторые русские слова. Такие, как «Spasiba» («спасибо»), и несколько приветствий, чтобы говорить их солдатам, присланным Москвой.

Для жителей этого города на северо-западе Сирии прибытие российских войск в поддержку режима президента Башара Асада, воюющего с повстанцами, является благом. Ведь война бушует в Сирии с 2011 года и практически полностью разрушила экономику и отвратила от страны туристов. Ихаб, как и многие другие люди Латакии, начал учить русский, чтобы общаться со своими новыми друзьями, и чтобы «они чувствовали себя в своей тарелке», когда они посещают его магазин. «Это настоящая находка, наши продажи выросли на 20% в течение всего их пребывания тут, и они не торгуются» — комментирует Ихаб. Поэтому «русские имеют право на льготное обслуживание, и иногда мы делаем им подарки».

Ресторан «Россия»

В течение многих десятилетий Москва и Дамаск поддерживали теплые отношения в экономической, политической и военной сферах. ВМФ России имеет военную базу в Тартусе, а несколько офицеров высшего звена сирийской армии обучались в России.

С конца сентября русские самолеты вылетают с военной базы, ставшей домом нескольких тысяч мужчин и расположенной рядом с Латакией, чтобы наносить удары по джихадистам. В магазине униформы владельцы с гордостью показывают флаг России на стене. Мохаммед, владелец, приветствует как прибытие солдат, так и увеличение продаж на 70%. По его словам, российские солдаты буквально расхватывают маленькие портреты Асада, которые предлагает магазин.

«Они стали нашими друзьями и не проходят мимо, а обязательно заглядывают, чтобы поздороваться», — говорит 26-летний продавец, который уже выучил несколько слов по-русски.

Сириец Хайдар открыл ресторан в начале декабря в Латакии. И назвал его — «Россия». У входа развевается на ветру русский флаг. Меню написано на кириллице. 29-летний владелец ресторана нанял преподавателя русского языка учить персонал. «Теперь ищу повара, чтобы подавать блюда русской кухни. Я буду печатать новые меню и рекламу на русском языке,» — говорит ресторатор с энтузиазмом. «Появление русских осветило рынок, как день после ночи» — добавляет он.

«Spasiba»

«Spasiba, Spasiba» — тепло говорит Хайдар русским клиентам, выходящим из его ресторана. Но такая опека раздражает солдата сирийского режима, который сидит тут за столиком и считает это «преувеличением». «Мы боремся почти пять лет, и я никогда не видел ресторан под названием «Сирия» или «Сирийская армия», — говорит он.

Еще до военного вмешательства России в конфликт, унесший жизни более 260 000 человек, люди Латакии были благодарны России за политическую поддержку. В кафе «Москва», которое открылась в 2012 году, владелец Тарек Шабо (Chaabo) отказывается принимать деньги с русских. «Они пришли, чтобы защитить нас! Меньшее, что я могу сделать, — принять их в моем скромном кафе». Он объясняет, что выбрал название ресторана «после первого вето России в Совете Безопасности ООН в поддержку сирийских властей».

«До ввода летчиков здесь были русские советники, но в очень небольших количествах. Теперь русские клиенты у нас почти каждый день», говорит Тарек.

Прикурив сигарету от зажигалки с логотипом Российской армии, он передает послание президенту Владимиру Путину, которого многие сирийцы уважительно зовут «Абу Али»: «Скажи Абу Али Путину, что, если он приедет в Латакию, то кафе «Москва» — его дом».