Чебоксары, 10 января, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В посольстве Израиля не получали обращения о факте задержания гражданина данной страны в поезде «Москва-Чебоксары». Об инциденте с задержанием жителя Израиля по подозрению в причастности к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) дипломаты узнали из СМИ, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на советника по связям с прессой Алекса Кагальского.

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Ранее ряд СМИ распространили сообщение о том, что в поезде «Москва-Чебоксары» был задержан гражданин Израиля. О подозрительном мужчине, читающем книгу на иврите, стражам порядка сообщила бдительная пассажирка, заподозрив попутчика в причастности к запрещенной террористической организации, отмечалось в публикациях. Досмотрев багаж и взяв показания, полицейские извинились перед иностранцем и отпустили.

Сообщалось, что гражданин Израиля ехал в Чебоксары к своей супруге и ребёнку, которые находились в гостях у родственников.

Если в консульский отдел поступит жалоба от этого молодого человека на действия полиции, то посольство окажет ему всю необходимую помощь, заверил журналистов Алекс Кагальский.