Рим, 10 января, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сассуоло» на выезде переиграл миланский «Интер» в матче 19-го тура итальянской серии A. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0.

pixall.com Мяч в воротах

Единственный гол в самой концовке встречи забил Доменико Берарди, реализовавший пенальти.

Отметим, что не смотря на поражение «Интер» остается лидером Серии А, опережая «Наполи» на одно очко, у которого еще есть матч в запасе.

Италия. Серия А. 19-й тур

«Интер» (Милан) — «Сассуоло» (Сассуоло) — 0:1.