Бишкек, 10 января, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В местности Сары-Копуро Аксыйского района Джалал-Абадской области на несогласованном участке киргизско-узбекской границы военнослужащие Пограничной службы Узбекистана ранили гражданина Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 января, в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизской Республики.

1366x768.net Патроны. Барабан

По предварительным данным, четверо жителей Киргизии пытались демонтировать проходящую вдоль киргизско-узбекской госграницы водопроводную трубу, эксплуатирующуюся узбекской стороной.

Прибывшие на место узбекские пограничники потребовали прекратить работы, после чего злоумышленники вступили с ними в перепалку, в результате чего военнослужащие применили оружие и ранили одного из граждан Киргизии.

В настоящее время пострадавший находится в Наманганской городской больнице в Узбекистане, состояние его здоровья удовлетворительное. Остальные киргизстанцы, участвовавшие в конфликте, задержаны киргизскими пограничниками.

Представители пограничных ведомств Киргизии и Узбекистана провели встречу, в ходе которой приняли решение о проведении совместного расследования произошедшего инцидента. Также отмечается, что киргизские пограничники ведут переговоры о возвращении раненого гражданина киргизской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее схожий инцидент произошел 30 декабря 2015 года на киргизско-узбекской границе в местности «11 гектар» Баткенского района Баткенской области Киргизии. Тогда узбекские пограничники ранили двух киргизских контрабандистов, пытавшихся нелегально вывезти сельхозпродукцию из Узбекистана.