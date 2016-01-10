Берн, 10 января, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Алексей Навальный пугал швейцарцев тем, что все вороватые госслужащие из России с семьями непременно скоро окажутся у них в Альпах. Однако в действительности заявки на жительство в Швейцарии ежегодно подают не больше пары десятков россиян. Переместиться в Швейцарию людям с сомнительными деньгами помешают в первую очередь сами швейцарцы, которые весьма щепетильно относятся к международной репутации своей страны. Швейцарских журналистов также удивило, что, несмотря на низкую по сравнению с развитыми странами производительность труда в России, русская экономика тем не менее эффективна. Расстроил печать Швейцарии и тот факт, что под антитурецкие санкции со стороны России попал московский пятизвездочный отель сети Swissotel, призванный формировать положительный имидж их страны за рубежом.

ИА REGNUM СМИ Швейцарии

Швейцарцы допросили Навального

Швейцарская газета Tages Anzeiger(ТА) опубликовала большое интервью с главой российской неправительственной организации «Фонд Борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. В интервью сам Навальный, в частности, назван «борцом с коррупцией» и «оппозиционным политиком», который расследует «темные делишки» сыновей генерального прокурора России, которые, по его мнению, имеют тайные счета и недвижимость в Швейцарии. Кроме того, в тексте интервью, не приводя при этом доказательств, он утверждает о якобы имеющихся связях генерального прокурора России Юрия Чайки с организованной преступностью.

«Швейцария — ключевой регион для высокопоставленных (российских — ИА REGNUM) госслужащих. Страна для них безопасна, поскольку здесь они хранят часть своего имущества. Они приобретают здесь землю и оставляют жить своих детей», — цитирует Навального издание.

По словам руководителя ФБК, все высокопоставленные чиновники в России желают делать деньги в России, но вывозить их и своих детей в Швейцарию и другие страны, так как в России они не чувствуют себя в безопасности. Навальный также, не приводя доказательств, утверждает, что это происходит потому, что коррупция, монополизация и централизация власти выгодны президенту России Владимиру Путину. Поэтому «путинская система» в принципе не реформируема и неисправима. При этом люди в России перестали, как он полагает, ждать помощи в смене режима из-за рубежа, но надеются на олигархов и министров, бизнес которых несет убытки из-за политики Путина, передает ТA.

Однако слова Навального о том, что российские госслужащие поголовно стремятся укрыться в тени швейцарских Альп, опровергает сайт швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen(SRF).

В чем неправ Навальный

Интерес иностранных сверхбогачей к Швейцарии в последние годы снизился. Все меньше богатых иностранцев желают на законных основаниях получить вид на жительство в этой стране, передает SRF.

По данным телерадиокомпании, если еще в 2008 году разрешения на проживание в Швейцарии получили 79 богатых иностранцев, чье состояние оценивалось от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов швейцарских франков, то сейчас видов на жительство выдается не больше 40 в год. Разрешений выдано меньше в связи с уменьшением числа поданных заявок.

В Швейцарии немного богатых россиян

Согласно швейцарскому законодательству, иностранцы получают, как правило, вид на жительство двух категорий «B» и «С». Категория «B» предполагает ограниченное по времени право пребывания в стране, а категория «С» дает право на безвременное нахождение в виду «особой общественной важности» для общин и кантонов. «Особой фискальной значимости», — иронизирует SRF.

В результате почти двукратного сокращения числа богатых иностранцев, попросивших права резидента, доля богачей из России в общем количестве состоятельных иностранных граждан выросла с 25% до 50%, с примерно 20 человек из 80 до 20 человек из 40 в год. То есть в реальном выражении количество богатых россиян, желающих укрыться в Швейцарии, осталось на прежнем уровне. Причем всем русским выдается вид на жительство категории «B», то есть ограниченный по времени, отмечает сайт телерадиокомпании.

Сокращение числа желающих вывезти свои капиталы в Швейцарию объясняется законодательным ужесточением, прежде всего, правил идентификации личности. Потенциальных резидентов из России перед выдачей им разрешения на пребывание проверяют особенно тщательно, так как возможные махинации с отмыванием денег могут навредить репутации страны в целом, пишет SRF.

Швейцарцы заплатят за преступления Турции

Из-за напряженности в отношениях между Россией и Турцией сеть швейцарских отелей Swissotel, призванная создавать хороший имидж Швейцарии в мире, несет убытки в Москве. В одной из самых роскошных пятизвездочных гостиниц сети Swissôtel на берегу Москвы-реки за неделю не был зарезервирован ни один номер. Дело в том, что Россия ввела штрафные санкции против Турецкой Республики после уничтожения турками российского истребителя. Под санкции попал и московский отель сети Swissôtel, частично принадлежащий турецкой компании Enka, сообщает газета Blick.

Кроме того, Россия в рамках пакета санкций запретила ввоз в на свою территорию ряда турецких товаров и безвизовый въезд турецких бизнесменов, которые могли бы стать постояльцами швейцарского отеля в Москве. В настоящее время гостиница обслуживает только тех, кто забронировал номера до 30 декабря 2015 года, пишет издание.

Русская экономика непроизводительна, но эффективна

Работа зовет, а Россия молчит. В России есть много людей, частично занятых на избыточных рабочих местах. Это не только вызывает скуку, но является признаком серьезной экономической проблемы — низкой производительности труда. В России работа для людей не столько деятельность, сколько образ жизни и круг общения. А в многодневные новогодние праздники вся страна и вовсе проваливается в пучину безделья, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в России за один час рабочего времени вырабатывается продукции примерно на 26 долларов, в ЕС по паритету покупательной способности в среднем на 50 долларов, в Швейцарии на 61 доллар, а в США на 67 долларов. Теоретически нынешний экономический кризис мог бы поспособствовать повышению производительности труда, но на практике Кремль отреагировал с помощью протекционизма и сохранения прежней экономической структуры. И, надо признать, весьма эффективно, пишет NZZ.