Берлин, 10 января, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад выиграл мужской масс-старт на четвертом этапе Кубка мира 2015/2016 в немецком Рупольдинге.

sportbo.ru Мартен Фуркад

Для преодоления дистанции в 15 км французскому спортсмену потребовалось 34 минуты 7,2 секунды. На четырех огневых рубежах он допустил только один промах.

Второе место на пьедестале занял чешский биатлонист Ондржей Моравец, который стал единственным участником в гонке, что не допустил ни одного промаха.

Тройку призеров замкнул норвежец Тарьей Бё (три промаха).

Отметим, что лучшим из представителей РФ стал Евгений Гараничев, финишировавший седьмым, с отставанием от Фуркада в 38,4 секунды.

Масс-старт 15 км. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Ондржей Моравец (Чехия)

3. Тарьей Бё (Норвегия)

4. Дмитрий Пидручный (Украина)

5. Арнд Пайффер (Германия)

6. Симон Фуркад (Франция)

7. Евгений Гараничев (Россия)

8. Квентин Фийон-Майе (Франция)

9. Андрей Расторгуев (Латвия)

10. Йоханнес-Тиннес Бё (Норвегия).