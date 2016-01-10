Киев, 10 января, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщил, что испытывает к гражданам РФ брезгливость сродни той, которую вызывают «мелкие и вредные насекомые».

uapress.info Советник президента Украины Юрий Бирюков

Чиновник отметил, что такое чувство он испытал, отдыхая за границей, где ему повсюду встречались граждане РФ, как «неизменный и непременный атрибут любого курорта».

«То самое чувство, за мгновение до удара тапком, — пишет чиновник. — Жаль, наш тапок еще не готов. Но это в процессе».

Бирюков добавил, что россияне имеют имперские замашки, хоть и выглядят «притихшими и чуть потухшими».

Напомним, в августе 2014 года Бирюкова назначили советником президента Украины по вопросам снабжения ВСУ. После этого, чиновник в соцсетях уже не раз позволял себе резкие высказывания, удаляя их позже.