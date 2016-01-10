Екатеринбург, 10 января, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Уральских горах на печально знаменитом перевале Дятлова на туристы якобы обнаружили труп. Об этом сегодня, 10 января, сообщают пермские СМИ.

paranormal-news.ru Туристы

Сообщается, что 10 человек из Перми отправились в туристический поход на новогодние каникулы. На маршрут Северный Урал — город Ивдель (Свердловская область) группа вышла 1 января.

10 января на перевале Дятлова группа обнаружила труп мужчины. Туристы вышли на связь со спасателями и сообщили о страшной находке. Те передали сообщение в правоохранительные органы. Затем связь с туристами прервалась.

В районе нахождения группы сейчас очень сложные погодные условия, наблюдается сильный ветер и снег. По предварительной информации, погибший — мужчина в возрасте около 50 лет.

Как только позволят погодные условия на место выедет следственно-оперативная группа с участием сотрудников МЧС. Есть вероятность, что выезд группы может произойти 11 января.

Напомним, Перевал Дятлова известен тем, что более полувека назад там при очень странных обстоятельствах погибла группа туристов. Причина их гибели до сих пор точно неизвестна. Страшный инцидент произошел зимой 1959 года.