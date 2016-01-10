Пенза, 10 января, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Пензенской области представлена концепция развития набережной столицы региона. Всего два месяца понадобилась группе из 25 архитекторов, чтобы разработать проект. При этом местные СМИ сообщают, что разработчикам удалось прийти к единому мнению. Заинтересованность и участие в проекте демонстрирует губернатор региона Иван Белозерцев, который лично участвовал в презентации концепции набережной Пензы, назвав данный проект стратегическим.

pnzreg.ru Концепция развития набережной в Пензе

Власти заявляют, что проект учитывает развитие территории до 2030 года и представляет собой «глобальное решение проблемы». Согласно проекту, набережную Суры планируется благоустраивать с 2016 года в три этапа. Первый этап охватывает период подготовки к чемпионату мира по футболу (до 2018 года), второй этап — до 2023 года, третий — до 2030 года.

Концепция предусматривает урбанизацию левого и правого берегов водной артерии Пензы. Одной из ключевых построек должно стать 35-этажное здание с гостиничными номерами, дворцом бракосочетания, офисными помещениями. Вместо летнего рынка может появиться жилой район. Ожидается, что будут отремонтированы два моста (Бакунинский и Казанский) с расширением пешеходной части на них, а на месте понтонного моста предложена транспортная развязка. Предполагается, что вокруг набережной будет организовано движение для велосипедистов.

Планируется также, что появятся пешеходная, спортивная и детские зоны, зона отдыха, арт-зона с частными музеями и галереями, понтонная сцена, арт-объекты, стилизованная историческая зона, открытый бассейн, роллердром. В числе предложений — строительство ландшафтного амфитеатра, предполагающего повышение и понижение рельефа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за развитие набережной взялись и в Чебоксарах, пригласив в 2013 году известного испанского архитектора Хосе Асебильо. У него ушло на разработку идей более двух месяцев, на утверждение проекта потребовалось девять месяцев. По неофициальным данным, концепция обошлась в 34 млн рублей, из них 8 млн рублей составили бюджетные средства.

Предложенная работа вызвала оживление в обществе и архитектурной среде, мнения разделились. Особые акценты в проекте испанского архитектора были сделаны на трёх «основных сооружениях"-доминантах: павильонах вокруг чувашского драмтеатра, культурно-выставочном центре и водном дворце. Что касается Красной площади, то она условно разделена на две части: одна перед театром, где традиционно располагается сцена, вторая — ближе к набережной, которую архитектор предложил приподнять, чтобы как можно больше зрителей могли увидеть то, что происходит на сцене. В мае 2014 года город принял работу, отправив проект на доработку местным архитекторам — в «Чувашгражданпроект».

Большинство предложений чувашские архитекторы поддержали — в частности, это касается создания среды на территории, зонирования, парковых переходов и пешеходной части, фонтанной группы. Ряд идей, которые сразу вызвали споры, были отсеяны — в первую очередь, это касается жилищной застройки, наклонной Красной площади и высотного здания возле речпорта. Весной 2015 года в «Чувашгражданпроекте» завершили предварительную проектную работу.