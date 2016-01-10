Стокгольм, 10 января, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Швеции аэропорт Стокгольм — Скавста, находящийся недалеко от столицы, был эвакуирован. Об этом сегодня, 10 января, сообщают местные СМИ.

Babbsack Аэропорт

Сообщается, что при досмотре в одной из сумок багажном отделении были найдены следы взрывчатого вещества. Было принято решение немедленно эвакуировать всех пассажиров и персонал воздушной гавани.

При этом аэропорт продолжает отправлять и принимать самолеты.

На месте работает полиция и саперы.