Боевики ИГ казнили 80 человек в провинции Найнава
Багдад, 10 января, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» совершили массовую казнь на территории военного лагеря Эль-Газлани в центральной части иракской провинции Найнава. Об этом сегодня, 10 января, сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что боевики ИГ казнили 80 человек, включая сотрудников полиции, военных и несогласных с идеологией группировки. Казненные были расстреляны на территории военного лагеря Эль-Газлани в центральной части провинции Найнава. Большая часть провинции, в том числе и её столица город Мосул, контролируется боевиками.
Террористы обвинили казненных в шпионаже и сотрудничестве с властями Ирака.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй по величине города Ирака Мосул был захвачен ИГ 10 июня 2014 года без особого сопротивления со стороны правительственных войск.
Нынешний премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал освободить Мосул от ИГ после того, как будет полностью завершена операция в городе Эр-Рамади.