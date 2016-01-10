Багдад, 10 января, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» совершили массовую казнь на территории военного лагеря Эль-Газлани в центральной части иракской провинции Найнава. Об этом сегодня, 10 января, сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на собственный источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (фрагмент)

Сообщается, что боевики ИГ казнили 80 человек, включая сотрудников полиции, военных и несогласных с идеологией группировки. Казненные были расстреляны на территории военного лагеря Эль-Газлани в центральной части провинции Найнава. Большая часть провинции, в том числе и её столица город Мосул, контролируется боевиками.

Террористы обвинили казненных в шпионаже и сотрудничестве с властями Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй по величине города Ирака Мосул был захвачен ИГ 10 июня 2014 года без особого сопротивления со стороны правительственных войск.

Нынешний премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал освободить Мосул от ИГ после того, как будет полностью завершена операция в городе Эр-Рамади.