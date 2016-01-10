Саратов, 10 января, 2016, 14:01 — ИА Регнум. 9 января в Саратовской области произошли две крупные автоаварии на трассе под Энгельсом. В Советском районе в результате столкновения двух легковых машин погибли оба водителя, несколько человек травмированы. Ранее, не доезжая несколько километров до Энгельса, вылетел в кювет микроавтобус — ранения получили 10 человек.

Фото Игоревич Авария

По данным местных СМИ, информация о ДТП в Советском районе поступила в 17:00 часов (мск). По данным правоохранителей, столкнулись «Рено Логан» и ВА3−2107. Авария унесла жизни обоих водителей, данные о раненых уточняются: первоначально сообщалось о четырех госпитализированных, по другим данным, были травмированы шестеро пассажиров. В числе пострадавших — дети. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 13:30 часов (мск) на этой же трассе произошла авария с участием микроавтобуса. По предварительным данным, не доезжая нескольких километров до Энгельса, микроавтобус Peugeot на скорости вылетел в кювет и опрокинулся.

По информации областного Минздрава, в ДТП пострадали десять человек, из них пятеро госпитализированы в больницы, остальные получают помощь в амбулаторных условиях. «Состояние госпитализированных, среди которых несовершеннолетний ребенок, оценивается как средней тяжести», — говорят в министерстве.