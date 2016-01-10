Ван, Турция, 10 января, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Турецкие силовики заявили о ликвидации 12 курдских боевиков во время спецоперации на востоке страны. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Reuters.

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Сообщается, что в районе города Ван произошло столкновение турецких силовиков с активистами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Во время спецоперации один сотрудник турецкой полиции погиб, двое получили ранения, сообщают турецкие силы безопасности.

Ситуация в Турции обострилась летом 2015 года, после того как 20 июля террористы группировки «Исламское государство» устроили теракт в городке Суручи на границе с Сирией. В результате этого теракта погибли 33 курдских активиста, собиравшиеся отправиться в Сирию на помощь своим собратьям.

Также были совершены убийства турецких полицейских в восточных провинциях страны. Ответственность за убийства взяла на себя РПК. По заявлениям Анкары, жертвами курдских боевиков стали более 200 турецких полицейских, военных и гражданских лиц.

После теракта в Суручи турецкие ВВС атаковали базы курдов в северном Ираке. За пять месяцев военной операции турецкие вооруженные силы уничтожили около 3,1 тысячи боевиков РПК.