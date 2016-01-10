Брюссель, 10 января, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Спикер Европейского парламента Мартин Шульц охарактеризовал политическую ситуацию в Польше «управляемой демократией в стиле Путина». Об этом Шульц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном сегодня, 10 января.

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Шульц заявил, что с приходом нового польского правительства в стране происходит «опасная путинизация европейской политики». Якобы политика Варшавы строится по российскому образцу. Подобные заявления Шульц сделал после того, как 7 января стало известно, что польский президент Анджей Дуда подписал закон, реформирующий СМИ.

«Власти Варшавы рассматривают свою победу на выборах как мандат на подчинение благополучия государства воле победившей партии. Это управляемая демократия в стиле Путина, опасная путинизация европейской политики», — сказал Шульц.

Кроме того, Шульц напомнил, что 19 января на заседании Европарламента будет обсуждаться текущая ситуация в Польше. Спикер надеется, что весь демократический политический спектр «от левых до правых мог бы четко заявить, что подобная политика противоречит базовым европейским ценностям».

Что касается поправок в закон о теле— и радиовещании, которые Дуда одобрил 7 января, то новые законодательные нормы предусматривают, в частности, преждевременное окончание срока полномочий членов правления и наблюдательных советов Польского общественного телевидения (TVP) и Польского радио (Polskie Radio).

Также новый закон отменяет возможность проведения конкурсов на эти должности. Теперь членов правления и наблюдательных советов будет назначать министр казначейства Польши.

Новый закон спровоцировал акции протеста в Польше под лозунгом «Свободные СМИ!». По данным «Радио Свобода», 9 января акции состоялись в 20 польских городах.