Баскетбол: УНИКС разгромил «Зенит», но лидирует по-прежнему ЦСКА
Москва, 10 января, 2016, 19:50 — ИА Регнум.
Bankoboev.Ru
Мяч
- «Енисей» (Красноярск) — «Красный Октябрь» (Волгоград) 86:94 (22:11, 33:25, 16:31, 15:27)
- «Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) 72:91 (13:20, 21:22, 23:32, 15:17)
- УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 101:66 (27:13, 28:20, 31:18, 15:15)
- «Нимбурк» (Нимбурк, Чехия) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 76:70 (16:16, 19:14, 19:21, 22:19)
Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ здесь.