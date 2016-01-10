Вашингтон, 10 января, 2016, 12:18 — ИА Регнум. ВМС США опубликовали видеозапись, на которой якобы показаны иранские военные корабли, проводящие опасные ракетные стрельбы в непосредственной близости от американского авианосца, других военных кораблей и торгового судна из Франции. Видео публикует сегодня, 10 января, издание Military Time.

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На видеозаписи показано, как несколько небольших военных кораблей выпускают ракеты рядом с большим военным кораблем, который, предположительно, является авианосцем Harry S. Truman. Субтитры, сопровождающие видео, информируют, что съемка была выполнена 26 декабря с вертолета Seahawk над Ормузским проливом.

В материале, посвященном видеозаписи, сказано, что примерно за 20 минут до стрельб иранские суда объявили по радиосвязи, что они будут проводить учения, в том числе пуски ракет.

Представитель ВМС США Кевин Стивенс назвал подобные действия иранского флота «небезопасными, непрофессиональными и не соответствующими правилам судоходства». Кроме того, он считает, что подобные случаи могут помешать попыткам обеспечить безопасность навигации и судоходства в глобальном масштабе.

Власти Исламской Республики Иран при этом отрицают сообщение о проведении ракетных стрельб в Ормузском проливе в тот момент, когда через него проходил американский авианосец.