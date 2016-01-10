Копенгаген, 10 января, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Наблюдая за событиями в Дании в 2015 году пристальнее, чем до этого, ИА REGNUM также не стало обходить вниманием происшествия, которые в буквальном смысле облетели СМИ всего мира. Но всё же, не игнорируя достаточно странные и неоднозначные события в Дании, не обойдём вниманием и действительно значимые новости. Представляем пятерку главных новостей скандинавского королевства в 2015 году. Но вначале, о том, что разошлось по всему миру.

newsoof.ru Русалочка. Памятник в Копенгагене

1. Убийство кролика в прямом эфире

Ведущий датской радиостанции 24/7 Асгер Юль в мае 2015 года, находясь в прямом эфире передачи, убил девятинедельного кролика по кличке Алан. Местные жители были потрясены чудовищным поступком мужчины и начали собирать подписи в поддержку бойкота станции. Комментируя свои действия, радиоведущий назвал это «уроком для лицемеров, выступающих за права животных и при этом покупающих мясо в магазинах». «Датчане едят мясо каждый день, но не выносят идеи убийства, — заявил Асгер Юль. — Это попросту бессмысленно. Ведь для того, чтобы есть мясо, нужно убить животное. Это — элемент дискуссии, который должен в ней присутствовать — убийство». Мужчина также добавил, что вечером на ужин у него будет кроличье рагу.

2. Решились запретить зоофилию

В апреле 2015 года в Дании был принят закон, вводящий запрет на зоофилию. Закон поддержали не все — противники запрета зоофилии мотивировали свою позицию потерей экономической выгоды. В Данию, отмечает Reuters, «налажен секс-туризм» из стран, где зоофилия уже была запрещена. Германия, Норвегия, Швеция и Великобритания ранее официально запретила зоофилию, а зоофилы направились в Данию, что привело к тому, что, согласно отчёту ветеринаров за 2011 год, 17% животных в Дании подвергались сексуальному насилию человека. Закон о запрете зоофилии в Дании был внесен ещё осенью 2014 года, в первом чтении его одобрили в феврале 2015 года. «Секс-туры для зоофилов» в Дании набрали популярность с 2007 года. «Животное по самой своей природе не может сказать «нет». У него мало эмоций, чтобы показать свое неприятие подобным действиям со стороны человека», — цитировал слова министра сельского хозяйства Дании Дэна Йоргенсена в парламенте во время обсуждения в первом чтении закона портал Nordenline. — «Нам нужен новый закон, который будет гарантировать животным права».

3. Расчленение льва

В зоопарке столицы Дании Копенгагене в октябре 2015 года произвели расчленение льва в прямом эфире. Льва усыпили еще «до шоу», а его туша хранилась в морозильном отделении зоопарка. При этом животное было умерщвлено «из-за слишком высокой популяции этого вида в зоопарке». В итоге тушу достали и «в научных целях» публично расчленили, пригласив для наблюдения детей, у которых как раз в то время были школьные каникулы. При этом вся процедура транслировалась в прямом эфире на сайте зоопарка. В анонсе «мероприятия» всех желающих призывали ознакомиться с анатомией животного, обещали показать (что и сделали) «сердце, легкие и другие части тела». Сами сотрудники зоопарка утверждали, что расчленение послужит благим целям и покажет, какое лев «фантастическое животное». Это не первая подобная история в Дании. Годом ранее в зоопарке Копенгагена убили полуторагодовалого жирафа по кличке Мариус. Он был непригоден к размножению, и по словам специалистов, если бы остался жить, то страдал бы от разных болезней. При этом спасти животное не помогла даже петиция с требованием не убивать жирафа, под которой подписались десятки тысяч человек. Зоологи зоопарка сочли, что это правильное решение, и убили животное, мясо которого пошло на корм хищникам в том же зоопарке. Весь процесс также проводили публично перед школьниками. Жираф Мариус был убит из строительного пистолета.

4. Убийство дельфинов

Весь мир ежегодно потрясают фотографии датской национальной забавы — убийство гринд, это вид дельфинов. 2015 год не стал исключением. Для датской автономии забой гринд является традиционным промыслом. Фарерцы на небольших лодках загоняют животных размером от 3 до 6 метров в залив или устье фьорда, где потом забивают «вручную». Страшное зрелище и масштаб кровавой бойни, которая происходит в водах островов, привлекли внимание экологических активистов и зоозащитников со всего мира. Фарерцы настаивают, что количество забиваемых животных в масштабах популяции мало. В год для нужд населения забивается около 800 гринд, тогда как популяция насчитывает более 750 тысяч. Население Фарерских островов составляет 50 тысяч человек.

5. Кризис беженцев для Дании

Но, конечно, на самом деле для Дании в 2015 году все эти события были проходящими, даже если они стали резонансными в мировых СМИ. Основной проблемой была волна нелегальной эмиграции, которая поставила страну в тупик. С другой стороны, Дания, как и все страны Северной Европы в 2015 году, пытались найти формулу противостояния России. Это другая проблема, но в Дании для этого привлекли как мужчин, так и женщин. Если возвращаться к мигрантам, то за прошедший год в Дании население не сильно боготворило беженцев. Поджигались исламские центры. Власти сокращали социальные пособия и прочие выплаты эмигрантам. Активизировались откровенно нацистские сообщества, которые разрисовывали центры для эмигрантов свастикой. В 2015 году датчане пытались защищать европейские ценности. Собирались митинги в защиту мигрантов, но в итоге политкорректность потерпела поражение. В конце концов замученная страна сдалась: уже в сентябре начались первые перекрытия автомобильных и прочих трасс. Из Дании в Германию стали высылать первых беженцев. В конечном итоге начался процесс в принципе против квот Еврокомиссии по распределению всего потока беженцев по ЕС. Драматизм событий весь год только нарастал. Поток беженцев даже пытались остановить перекрытием движения. Позже и вовсе поступили предложения создать для беженцев концлагеря. Например, поселить их в арктической Гренландии.

Конечным итогом этих метаний стал фактический развал Шенгенской зоны. Поток мигрантов в страну ничто не останавливает. Рекорды побеждают новые рекорды. Из Дании продолжал весь 2015 год расти поток террористов, воюющих за ИГИЛ. Им грозили пожизненным заключением, но толку мало. Ну, а чтобы совсем нахального беспредела не было, мигрантов решили учить половому воспитанию. Дания вошла в 2016 год.