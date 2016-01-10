Калуга, 10 января, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Калужский иеромонах Фотий не получил благословения от настоятеля своего монастыря на участие в фестивале Григория Лепса». Об этом священнослужитель рассказал в эфире «Русской службы новостей». Отец Фотий выразил надежду, что его благословят на гастроли по России.

Первый канал, 2015 год. Выступление отца Фотия в телешоу «Голос»

По словам иеромонаха, «ведется работа, очень много людей ходатайствуют»: «Мы просим видных общественных деятелей, не буду называть фамилии, чтобы они как-то повлияли на моего настоятеля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Григорий Лепс был наставником иеромонаха Фотия в вокальном телешоу «Голос». Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, поздравляя иеромонаха Фотия с победой в телевизионном проекте «Первого канала» «Голос», заявил: «Пожелаем ему успехов, чтобы ни в коем случае этой победой он бы не получил себе каких-либо дополнительных проблем. Ему все равно надо молиться за всех нас в первую очередь, а в перерывах между молитвами петь. Думаю, что он так и понимает свое предназначение».

Напомним, отец Фотий (в миру Виталий Мочалов) родился в Нижнем Новгороде в 1987 году. После окончания школы поступил в музыкальное училище, но проучиться успел только год, так как вместе с семьёй эмигрировал в Германию, где в городе Кайзерслаутерне жил с родителями и обучался игре на органе. Прожив там 3,5 года, Виталий вернулся в Россию, чтобы пойти в монастырь. Он принял монашеский постриг под именем Фотий в Боровском Рождества Богородицы Свято-Пафнутьевском монастыре. На участие в музыкальном конкурсе «Голос» отца Фотия благословил митрополит Калужский и Боровский Климент.