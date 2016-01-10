Санкт-Петербург, 10 января, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Расположенный в Петербурге завод японской автомобилестроительной корпорации Nissan сообщил властям о предстоящем сокращении 252 сотрудников. Увольнение персонала произойдет в марте 2016 года.

datak.ru Увольнение

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью СМИ заявлял, что завод Nissan может сократить до 300 человек. Градоначальник отмечал, что потерявшие работу сотрудники завода Nissan смогут рассчитывать на помощь города, как и в случае с заводом GM, который был законсервирован в июле 2015 года по решению американской корпорации.

По данным СМИ, Nissan рассматривает возможность сборки в Петербурге машин под своим премиальным брендом Infiniti. Если это произойдет, на заводе появится дополнительно около 100 рабочих мест, предполагал Георгий Полтавченко. В то же время, как сообщает ТАСС, ранее компания заявляла о том, что ее петербургский завод с марта перейдет на работу в одну смену, сократив 500 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, три автомобильных завода Петербурга — Hyundai, Nissan и Toyota — на время новогодних и рождественских праздников приостановили работу. Автозавод корпорации Ford в Ленинградской области остановлен еще 18 ноября 2015 года. Предприятие заработает лишь 15 января 2016 года.

Власти Петербурга ожидают, что снижение объемов производства на автомобильных заводах города по итогам 2015 года составит не менее 20%. Однако в 2016 году в Смольном ждут восстановления потребительского спроса на автомобили и роста выпуска машин на петербургских предприятиях.

В Петербурге работают три завода по производству автомобилей — Toyota, Hyundai и Nissan. На них выпускается семь моделей автомобилей: Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder. В Ленобласти на заводе Ford выпускаются модели Focus и Mondeo.