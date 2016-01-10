Ульяновск, 10 января, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Минздрав Ульяновской области проводит проверку по факту смерти двух пятилетних детей от молниеносной формы менингита. Трагедия произошла 1 января, дети находились в центральной клинической больнице и областной детской инфекционной больнице.

ktovmedicine.ru Больница

В министерстве по итогам предварительной проверки заверяют, что данные случаи не связаны: «дети не находились в одном коллективе, не имели контактов между собой». «Организована работа участковых подразделений поликлиник по осмотру и обследованию контактных лиц, приняты меры по локализации инфекции. Всем находившимся в контакте проведено профилактическое лечение антибиотиками, наблюдение контактных будет продолжено в течение 10 дней», — говорят в областном Минздраве, выражая глубокие соболезнования родным и близким.

Специалисты Роспотребнадзора и регионального центра эпидемиологии контролируют соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, чтобы не допустить распространение заболеваний в коллективах.

Как отмечают специалисты, по статистике от менингита погибает ежегодно 3 человека на 100 тысяч населения. Источником инфекции может быть больной человек и носители менингококка, на одного заболевшего приходится 1800 носителей. Больше всего опасности подвержены малолетние дети.