Чебоксары, 10 января, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Чувашии на федеральной трассе столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и грузовик «Рено Премиум», в результате травмы получили пятеро человек — жители Москвы, Подмосковья и Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.mvd.ru Авария на федеральной трассе в Чувашии. Фото ГИБДД Чувашии

Авария произошла сегодня, 10 января, около 01:15 часов на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ядринском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель минивэна, который двигался в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной машиной. В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров (мужчины в возрасте 41−55 лет) с различными травмами доставлены в больницу. Среди пострадавших — жители Москвы, Московской области и Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, в момент аварии водители были трезвыми. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, за четыре новогодних дня в Чувашии произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб, 12 получили травмы.