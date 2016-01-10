Чебоксары, 10 января, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В Чувашии решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью в автоаварии 17-летнего парня. Пластмассовая ванна, на которой он катался, зацепившись за машину, попала под колеса встречного автомобиля, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

21.mvd.ru Фото пресс-службы ГИБДД с места аварии

ДТП произошло в деревне Атнашево Канашского района. По данным полиции, 17-летний парень катался в пластмассовой ванне, прицепленной к задней части ВАЗ-2109, за рулем которой находился 21-летний местный житель. Вылетев на встречную полосу, «сани» попали под колеса ВАЗ-2101. Медики диагностировали у потерпевшего закрытый перелом обеих костей голени и черепно-мозговую травму. Житель города Канаш скончался в больнице.

По данным полиции, все участники дорожного происшествия были трезвы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее крупное ДТП с участием жителей Чувашии произошло в Архангельской области на федеральной трассе. По предварительной информации, водитель Subaru ехал на большой скорости и не справился с управлением, столкнувшись с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Hyundai Solaris. В результате Hyundai вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель». На месте ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai Solaris — по предварительной информации, все они были жителями Чебоксар. Ещё трое ранены.