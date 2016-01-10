Берлин, 10 января, 2016, 04:55 — ИА Регнум. Массовые нападения на немок в канун Нового года были спланированы заранее. Такого мнения придерживается министр юстиции Германии Хейко Маас, сообщил RT со ссылкой на немецкие СМИ.

moyhram.org Нападение

По словам Мааса, необходимо выяснить, как могло такое количество человек, планирующих совершить насильственные действия, собраться в одно время в одном месте. «Никто не может сказать мне, что это не было согласовано или подготовлено», — заявил министр, подчеркнув, что когда такие огромные толпы людей собираются для совершения преступления, то это не может не быть кем-то организовано.

Напомним, массовое насилие в отношение женщин произошло на привокзальной площади Кёльна в ночь с 31 декабря на 1 января. Около тысячи мужчин «африканской или арабской внешности» разбились на отдельные группы и стали приставать к присутствовавшим на площади немкам. Мужчины оскорбляли, грабили присутствовавших на площади женщин, а также домогались их сексуально.

По последним данным, в городскую полицию уже поступило около 400 заявлений, почти в половине из них женщины обвиняют неизвестных в сексуальном насилии. Полицейские установили личности 32 нападавших, 29 из них — беженцы.

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