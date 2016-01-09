Калуга, 9 января, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Рисунки, на которых запечатлены жители Калужской губернии XVIII — XIX веков, выложены на сайте Нью-Йоркской публичной библиотеки, сообщает 9 января корреспондент ИА REGNUM.

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Здесь также представлены фреска с изображением Святого Пафнутия Боровского, портрет Екатерины Великой в калужском кокошнике и связанные с калужской землей батальные сцены Отечественной войны 1812 года.

Как сообщает по этому поводу калужская областная телерадиокомпания «Ника» использовать более 180 тысяч изображений: сканы книг и литературных произведений, рукописей, карт, фотографий, открыток — из архива этой крупнейшей библиотеки США можно бесплатно.