Белгород, 9 января, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Бывший врач городской больницы № 2 Белгорода отпущен на свободу под подписку о невыезде. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

316news.org Врач

Напомним, шокирующий инцидент произошел 29 января. Хирург Илья Зелетдинов избил 56-летнего пациента Евгения Вахтина до смерти. Весь инцидент оказался запечатлён на камеру видеонаблюдения, установленную в медицинском учреждении.

На кадрах видно, как медицинские работники проводят осмотр полуголого пациента. Через какое-то время в кабинет входит медсестра и врач. Женщина указывает врачу на пациента. Зелетдинов без лишних слов набрасывается на него и начинает жесткого избивать.

В драку пытается вмешаться другой мужчина, который сопровождал Вахтина, и Зелетдинов переключается на него. В какой-то момент он наносит мощный удар в голову Вахтину, после чего тот падает навзничь. Зелетдинов ещё какое-то время избивает второго мужчину. Затем, когда побои прекратились, сопровождающий указывает, что Вахтин не дышит.

Медики, в том числе и Зелетдинов пытаются оказать Вахтину медицинскую помощь, но все тщетно — мужчина умер.

Когда правоохранительные органы стали выяснять подробности произошедшего, медицинские работники заявили, что причиной драки стало поведение убитого пациента. Он якобы оскорбил медсестру Алину К., а также ударил её. Насколько эта версия правдоподобна предстоит установить следствию.

На данный момент известно, что Зелетдинов и медсестра уволены из городской больницы № 2 Белгорода. Бывший врач отпущен домой под подписку о невыезде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача больницы по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Медицинского работника обвиняют в том, что во время драки с нетрезвым пациентом он нанёс мужчине травму, приведшую к смерти. Зелетдинову может грозить два года тюрьмы.