Сеул, 9 января, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Власти Республики Корея (Южная Корея) считают, что видеозапись, показанная по центральному телевидению КНДР с пуском баллистической ракеты с подводной лодки, является сфабрикованной. Об этом сегодня, 9 января, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя Минобороны республики.

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В военном ведомстве Южной Кореи считают, что на видео показан вовсе не пуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ), а пуск ракеты Scud, который проводился ранее.

Напомним, 8 января Корейское центральное телевидение продемонстрировало ролик, на котором якобы показан успешный пуск БРПЛ северокорейского производства.

На видео из-под воды взлетает ракета. За пуском лично наблюдает лидер КНДР Ким Чен Ын, находящийся неподалеку на небольшом корабле. Затем камера, установленная на высоком берегу, показывает, как ракета проходит сквозь низкие облака и устремляется в небо.

Дата пуска ракеты неизвестна, но американские СМИ предполагают, что это произошло 21 декабря 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января власти КНДР заявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Это вызвало очередной виток напряженности на Корейском полуострове.

Стоит отметить, что в мае 2015 года КНДР уже заявляла об успешном пуске БРПЛ, которая разработана якобы по инициативе Ким Чен Ына. Тогда лидер КНДР сравнил проведенные испытания с запуском спутника.

Анализируя фотографии пуска, эксперты сошлись во мнении, что ракета относится к типу «Мусудан». Эти ракеты были созданы в КНДР на основе конструкции устаревшей советской баллистической ракеты подводных лодок Р-27.