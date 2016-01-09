Белгород, 9 января, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Врач городской больницы № 2 Белгорода, подозреваемый в убийстве пациента, уволен с занимаемой должности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР 9 января.

doctorpiter.ru Врач уволен

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в сеть попало видео с камер наблюдения в одной из белгородских больниц. На нем видно, как доктор наносит сильный удар своему пациенту, а тот падает на спину, сильно ударившись головой. Удар стал смертельным — мужчина скончался на месте.

Сегодня же, 9 января, СУ СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Между тем, пояснили в пресс-службе регионального следственного управления, уголовное дело было возбуждено еще 30 декабря — на следующий день после случившегося. Информация о гибели пациента была направлена из больницы. «Тело погибшего было направлено на вскрытие, которое показало наличие черепно-мозговой травмы, после чего следователем незамедлительно было возбуждено уголовное дело», — пояснили в СКР.

В отношении врача больницы — теперь уже бывшего — то в отношении него следствие избрало меру пресечения в виде подписке о невыезде, поскольку «поскольку преступление, предусмотренное ст.109 УК РФ отнесено к категории небольшой тяжести и санкция статьи предусматривает за него наказание в виде двух лет лишения свободы».

В СКР разъяснили и позицию следствия по поводу квалификации действий подозреваемого: «Действия подозреваемого квалифицированы как причинение смерти по неосторожности, поскольку на настоящее время у следствия не имеется оснований утверждать, что врач хотел совершить убийство пациента. Убийство — это умышленное причинение смерти, т. е. подозреваемый должен был осознавать неизбежность наступления смерти и желать ее. Однако, если бы потерпевший удержался на ногах или ударился не о столь твердую поверхность, последствия были бы не такими критичными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свою оценку обстоятельствам происшествия в белгородской больнице намерен дать и Минздрав — в учреждении пройдет проверка. представитель министерства Олег Сагалай уже заявил, что «подобная форма поведения врача является категорически недопустимой с этической точки зрения».Подробности: http://regnum.ru/news/accidents/2 050 134.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.