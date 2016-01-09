Белгород, 9 января, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку по факту трагедии в городской больнице № 2 Белгорода, где пациент погиб после драки с врачом.

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«Не давая правовой оценки произошедшему, необходимо отметить, что подобная форма поведения врача является категорически недопустимой с этической точки зрения», — цитирует НТВ официального представителя Министерства здравоохранения РФ Олега Сагалая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной в помещении больницы. На нем видно, как врач наносит сильный удар пациенту в лицо, тот падает навзничь. Врач, обратив внимание, что пациент не подает признаков жизни, пытается его реанимировать, однако мужчина скончался.

Сегодня, 9 января, СКР распространило сообщение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, пациент ударил медсестру, и врач вступился за женщину.

Между тем, как сообщили Lifenews родственники погибшего мужчины, он обратился в больницу № 2 из-за проблем с желудком. В приемном отделении, когда ему оказывали помощь, он резко отстранил медсестру, которая и пожаловалась на пациента врачу.