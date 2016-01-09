Калуга, 9 января, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Поклонный Крест установлен на Рождество Христово в селе Маклино Малоярославецкого района Калужской области вблизи места захоронения русских воинов, павших в сражении с французами в 1812 году, сообщает 9 января корреспондент ИА REGNUM.

Фото Нины Замахиной

Как пишет по этому поводу калужская областная газета «Весть», в селе Марьино (переименованном в 1918 году в Маклино в память о шотландском революционере Джоне Маклине) действовала церковь в честь архангела Михаила, построенная во второй половине XVIII века. В церковной ограде в братской могиле были погребены русские воины, павшие в битве с войсками Наполеона в 1812 году. В советское время церковь была закрыта и значительно перестроена, но основная часть строения сохранилась. А прилегающее к храму кладбище, на котором находилось и братское захоронение героев Отечественной войны 1812 года, сравняли с землей.

Установление Поклонного Креста в Маклино близ церкви архангела Михаила знаменует надежду малоярославчан на возрождение храма, на восстановление могилы павших русских воинов в боях с врагом. Поклонный Крест был изготовлен руководителем иконописной мастерской при Пафнутьев-Боровском монастыре Владимиром Кобзарем.

Ранее в Калужской области были установлены два Поклонных Креста. Один — на повороте к посёлку Стекольный Завод в Козельске, второй — на круге по направлению к Оптиной Пустыни.