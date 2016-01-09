Калуга, 9 января, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Более 100 самодельных елочных игрушек представлено на конкурсе детских поделок «Космическая елочная игрушка», объявленном Домом-музеем К. Э. Циолковского в Калуге в ноябре прошлого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия, конкурс вызвал большой интерес и у детей, и у взрослых.

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Автор елочной игрушки, получившей наибольшее количество голосов посетителей музея в ходе интернет-голосования, получит приз зрительских симпатий.

Все игрушки можно увидеть в дни новогодних праздников в Доме-музее К.Э. Циолковского. Елочные игрушки — победители конкурса будут ежегодно украшать Новогоднюю елку в музее.

Кстати, проголосовать за лучшие подделки можно до 19 января на сайте Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Голоса принимаются за любое количество игрушек один раз в 24 часа.