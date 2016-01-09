Кёльн, Германия, 9 января, 2016, 11:36 — ИА Регнум. После многочисленных нападений мигрантов на женщин в Кельне (Германия) в новогоднюю ночь, управления полиции ФРГ получили указания от руководства не придавать огласке преступления, совершенные мигрантами. Об этом сегодня, 9 января, пишет германское издание Bild со ссылкой на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов Франкфурта-на-Майне.

moyhram.org Нападение

Сообщается, что в рамках закрытого совещания полицейским в федеральных землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия были даны указания не разглашать информацию о преступлениях, совершенных мигрантами.

Чиновник сообщил, что дела об уголовных преступлениях, в совершении которых подозреваются лица, имеющие иностранное гражданство и зарегистрированные в центрах приема беженцев, полицейские тут же должны откладывать в сторону.

«Руководство дало четкие указания не афишировать такие случаи и передавать информацию только в ответ на прямые запросы от представителей СМИ», — сообщил источник.

Стоит отметить, что представитель министерства внутренних дел Гессена сообщил, что полицейские пресс-службы были предупреждены о том, что негативная информация о беженцах может быть использована правыми экстремистами и направлена против тех, кто действительно ищет защиты.

Напомним, полиция Кельна 5 января получила более 90 заявлений от женщин, которые подверглись в новогоднюю ночь сексуальным домогательствам со стороны мужчин «африканской и арабской внешности».