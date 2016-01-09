Москва, 9 января, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Московском регионе на сегодня, 9 января, объявлен «оранжевый» уровень погодной угрозы. Об этом накануне, 8 января, объявили синоптики Гидрометцентра России.

Цитата из м/ф «Снежная королева». реж Лев Атаманов. 1957. СССР Метель и вьюга

Сообщается, что с полудня ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду и обильный снегопад. К вечеру порывы ветра только усилятся.

Из-за непогоды могут быть повреждены линии электропередач и повалены деревья. Ожидается сложная ситуация на дорогах Москвы. МЧС призывает автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций вроде рекламных щитов и деревьев.

Температура воздуха будет колебаться на уровне минус 13 — 16 градусов ниже нуля.

К 10 января ветер немного ослабнет до 13 метров в секунду, а температура опустится до минус 18 градусов.

Мэрия Москвы готовится задействовать более семи тысяч единиц снегоуборочный техники.