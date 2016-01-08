Кёльн, Германия, 9 января, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Швейцарская художница Мило Муаре вышла обнаженной на площадь перед Кёльнским собором. Таким оригинальным способом женщина решила выступить против сексуального насилия над женщинами. Полиция присутствовала на месте пикета, но не вмешивалась, сообщает The Telegraph.

http://www.breitbart.com Мило Муаре призывает мигрантов прекратить сексуальное насилие

Надпись на плакате 33-летней активистки гласила: «Уважайте нас! Мы не добыча, даже когда голые!»

Это не первая шокирующая акция Муаре. Так, в феврале 2015 женщина ходила голой по центру Берлина и фотографировалась со всеми желающими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовую акцию насилия устроили около тысячи мужчин в центре Кёльна в ночь на первое января. По словам свидетелей, лица «арабской или североафриканской внешности» грабили, оскорбляли, а также совершили сексуальное насилие в отношении немок. Полицией уже зафиксировано более 150 заявлений о насилии, две трети из них касаются насилия сексуального.

Обер-бургомистр Кёльна также отреагировала на насилие по отношению к женщинам. Она призвала немок соблюдать некие правила поведения: ходить по улицам женщинам лучше группами и не следует подпускать к себе незнакомцев на расстояние ближе вытянутой руки.