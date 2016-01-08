Степанакерт, 8 января, 2016, 23:26 — ИА Регнум. 8 января в Церкви Св. Богоматери райцентра Аскеран Нагорно-Карабахской Республики состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 100-летнему юбилею жительницы города Змрухт Геворкян. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

В мероприятии приняли участие президент НКР Бако Саакян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, ряд должностных лиц, представители общественности, жители райцентра.

Глава государства поздравил юбиляра, отметив, что и впредь будет продолжена реализация комплексных здравоохранительных, экономических и социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня и продолжительности жизни граждан.

Нагорный Карабах всегда славился своими долгожителями. В бывшем СССР больше всего граждан в возрасте 100 лет и выше проживало на территории НКАО — 144 человека на 100 тысяч жителей. По мнению специалистов, во многом благодаря климату и особенностям диеты карабахские долгожители обладали намного более крепким здоровьем, чем долгожители других регионов.

Сколько сегодня долгожителей в Нагорно-Карабахской Республике и какова средняя продолжительность жизни — станет ясно после обобщения результатов второй общереспубликанской переписи населения, проведённой в декабре 2015-го года.