София, 8 января, 2016, 21:37 — ИА Регнум. 74% граждан Болгарии выступают против введения евро в стране и за сохранение национальной валюты — лева, лишь 9% граждан поддерживают переход на валюту Евросоюза и ещё 17% не имеют однозначного мнения по данному вопросу. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup International, проведённого в 14 странах Европейского союза.

Тыква. Деревня. Болгария

В то же время, согласно исследованию, жители Болгарии, присоединившейся к ЕС в 2007 году, являются наибольшими еврооптимистами наряду с гражданами соседней Румынии. Положительно оценивают членство в Евросоюзе соответственно 85% и 82% респондентов в этих странах.

В целом же, согласно исследованию, в случае проведения референдума сегодня, за выход из ЕС проголосовал бы каждый третий житель Евросоюза, в том числе 58% граждан Великобритании, 42% граждан Италии, 41% — в Нидерландах, 40% — в Швеции, 39% — в Дании.

Наиболее пессимистично по отношению к евро среди стран, входящих в еврозону, настроены жители Италии и Греции — 47% и 44% соответственно. В странах ЕС, сохранивших национальную валюту, наиболее негативно к евро относятся граждане Великобритании (83%), Швеции (80%) и Дании (76%).

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Болгарии начало переговоры с правительствами 19 стран еврозоны о введении в республике валюты Евросоюза в январе 2015 года. Министр финансов республики Владислав Горанов заявил, что в Болгарии есть «политический консенсус» по этому вопросу. Тем не менее он не стал говорить о конкретных сроках начала приёмного механизма ERM 2 и последующего принятия евро в качестве официальной валюты в стране, отметив: «вполне возможно, что мы войдём, по крайней мере, в «зал ожидания» до 2018 года».

В июне 2015 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что стране не стоит торопиться с переходом на евро до тех пор, пока все члены еврозоны не будут соблюдать «финансовую дисциплину». «Мы сохраняем амбиции войти в еврозону, но пока там есть недисциплинированные государства, я не вижу смысла спешить», — сказал он.

Болгарский премьер отметил, что если бы республика сегодня была членом еврозоны, то также «должна была бы давать деньги Греции». «Бедные дают богатым. Мне кажется, что это нелогично», — сказал он.

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