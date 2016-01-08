Вашингтон, 8 января, 2016, 18:28 — ИА Регнум. На мировом рынке усиливаются «панические настроения» после того, как американский индекс Dow Jones в начале текущего года показал рекордный минимум за последние 119 лет, обвалившись более чем на 5%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные компании FactSet Research Systems.

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По данным компании, индекс Dow Jones потерял сразу 911 пунктов, что является худшим показателем с 1897 года.

Показатель индекса Nasdaq также неутешителен: он снизился на 6,4%, что стало наименьшим значением за последние 16 лет.

Биржевой индекс S&P 500, отражающий динамику 500 крупнейших компаний США, рухнул на 4,9% — крупнейшее падение за все время существования этого индекса.

Отмечается, что ухудшение на фондовом рынке США случилось на фоне обвала фондового рынка в Китае и снижения значения юаня к доллару.

Также панику у игроков рынка вызвало рекордное за последние 12 лет падение мировых цен на черное золото.

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