Севастополь, 8 января, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Объект на месте бывшей базы отдыха «Мыс Айя» недалеко от Севастополя, названный СМИ «дачей Януковича», станет государственным имуществом. Об этом 8 января заявил губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

interpolit.ru Виктор Янукович

«Мы приостановили там все работы. Они (нынешние собственники) построили забор, там проходит альпинистская тропа. Мы подали в суд, чтобы забор снесли. Сейчас этим вопросом занимаются на федеральном уровне. Скорее всего, объект станет государственным имуществом. Дальнейшее предназначение будет решаться на государственном уровне», — цитирует ТАСС Меняйло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недостроенная резиденция на мысе Айя недалеко от Севастополя известна как «крымское Межигорье» бывшего президента Украины Виктора Януковича. До продажи база отдыха находилась в госсобственности. Между тем в марте 2015 года глава Севастополя Сергей Меняйло заявлял, что правительство города не имеет в своем распоряжении документов, которые подтверждали бы право собственности Виктора Януковича на территорию базы отдыха. В феврале прошлого года суд удовлетворил иск Балаклавской прокуратуры в отношении ООО «Норд-2007» о демонтаже двух незаконно возведенных сооружений на территории базы, однако позже решение было отменено городским судом Севастополя.