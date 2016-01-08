Эр-Рияд, 8 января, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман полагает, что те, кто настаивают на войне королевства с Ираном, находятся в «не здравом уме». Об этом наследный принц заявил в интервью журналу Economist.

Глаза

«Война между Саудовской Аравией и Ираном будет началом серьезной катастрофы в регионе, которая очень сильно отразится на всем остальном мире. Мы не допустим что-либо подобное», — заявил Салман.

По его словам, вооруженный конфликт с Тегераном «не входит в планы саудовского правительства, а те, кто настаивают на войне, находятся не в здравом уме», передает телеканал Press TV.

2 января суд королевства привел в исполнение смертный приговор в отношении шиитского проповедника Нимра аль-Нимра, одного из лидеров ненасильственных протестов в Саудовской Аравии, порожденных так называемой арабской весной.

На следующий день разгневанная толпа напала на саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде, забросав здания бутылками с зажигательной смесью. 4 января Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Ираном, предоставив исламской республике 48 часов на эвакуацию посольства. Примеру Саудовской Аравии последовали ее союзники по «арабской коалиции» — Бахрейн, Судан и Кувейт. ОАЭ и Катар временно отозвали послов из Тегерана.

7 января авиация Саудовской Аравии нанесла удар по посольству Ирана в Йемене. В результате атаки ранения получили охранники посольства. МИД Ирана заявил, что нападение является нарушением норм международного права, и Саудовская Аравия обязана возместить нанесенный ущерб, сообщает радиостанция Deutsche Welle.