Москва, 8 января, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации» под номером 673, согласно которому удовлетворяется заявление главного тренера сборной России по дзюдо Эцио Гамбы. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Кремля.

rusjudo.ru Эцио Гамба (в центре)

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации своим Указом постановляю удовлетворить заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Эцио Гамбы, родившегося 2 декабря 1958 г. в Италии», — говорится в указе.

Напомним, 8 января Владимир Путин также провёл в Сочи тренировку по дзюдо с национальной российской сборной. Мероприятие состоялось в Южном федеральном центре спортивной подготовки сборных команд «Юг Спорт».

Партнёром главы государства по тренировке стал главный тренер сборной РФ по дзюдо Эцио Гамба, который также руководил всем процессом. За ходом тренировки наблюдали главный тренер мужской сборной Дмитрий Морозов и главный тренер женской сборной Константин Философенко, а также президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов и первый вице-спикер Госдумы, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Также в зале присутствовал министр спорта РФ Виталий Мутко, который был одет в спортивный костюм, но на татами выходить не стал.

Отметим также, что в последние годы среди спортсменов проявилась тенденция просить российского гражданства у властей РФ. Так, российскими гражданами пожелали стать не только граждане бывшего СССР (например, украинские спортсмены), но и иностранцы. Широкую огласку получило вручение российского паспорта боксёру Рою Джонсу, а также бойцу Джеффу Монсону.