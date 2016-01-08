Путин в Сочи потренировался со сборной России по дзюдо
Сочи, Краснодарский край, 8 января, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл в Сочи тренировку по дзюдо с национальной российской сборной. Мероприятие состоялось в Южном федеральном центре спортивной подготовки сборных команд «Юг Спорт».
Партнёром главы государства по тренировке стал главный тренер сборной Эцио Гамба, который также руководил всем процессом. За ходом тренировки наблюдали главный тренер мужской сборной Дмитрий Морозов и главный тренер женской сборной Константин Философенко, а также президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов и первый вице-спикер Госдумы, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Также в зале присутствовал министр спорта РФ Виталий Мутко, который был одет в спортивный костюм, но на татами выходить не стал.
Напомним, всего в команду дзюдоистов входят 477 спортсменов (основной состав — 110 человек: 56 мужчин и 54 женщины). В их числе — трое олимпийских чемпионов: Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев. Помимо них, в состав также входит бронзовый призер Игр Иван Нифонтов.
Отметим также, что президент РФ Владимир Путин занимается дзюдо с детства. Несмотря на плотный график, он старается выделить время на занятия этим видом спорта.