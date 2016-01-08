Сочи, Краснодарский край, 8 января, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл в Сочи тренировку по дзюдо с национальной российской сборной. Мероприятие состоялось в Южном федеральном центре спортивной подготовки сборных команд «Юг Спорт».

vk.com Эцио Гамба и Владимир Путин

Партнёром главы государства по тренировке стал главный тренер сборной Эцио Гамба, который также руководил всем процессом. За ходом тренировки наблюдали главный тренер мужской сборной Дмитрий Морозов и главный тренер женской сборной Константин Философенко, а также президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов и первый вице-спикер Госдумы, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Также в зале присутствовал министр спорта РФ Виталий Мутко, который был одет в спортивный костюм, но на татами выходить не стал.

Напомним, всего в команду дзюдоистов входят 477 спортсменов (основной состав — 110 человек: 56 мужчин и 54 женщины). В их числе — трое олимпийских чемпионов: Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев. Помимо них, в состав также входит бронзовый призер Игр Иван Нифонтов.

Отметим также, что президент РФ Владимир Путин занимается дзюдо с детства. Несмотря на плотный график, он старается выделить время на занятия этим видом спорта.