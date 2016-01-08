Степанакерт, 8 января, 2016, 15:51 — ИА Регнум. 2015 год в Нагорно-Карабахской Республике был ознаменован открытием новых образовательных учреждений и дошкольных заведений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на министерство образования, науки и спорта НКР.

Арцахский государственный университет

В течение минувшего года были сданы в эксплуатацию школьные здания в селе Норшен Мартунинского района и в селе Кумайри Кашатагского района. Ещё 4 школьных здания строятся в разных населённых пунктах и будут сданы в эксплуатацию в 2016-ом году. На средства Всеармянского фонда «Айастан» («Армения») реконструируется степанакертская школа № 9.

Знаменательным событием стало открытие в Степанакерте Центра креативных технологий «Тумо». Развитие сферы технологий объявлено в НКР одним из приоритетов, и деятельность указанного центра призвана придать новое качество развитию интеллектуального потенциала молодёжи и процессу применения современных технологий.

Среди важных событий — открытие Ремесленного училища в г. Шуши, которое будетготовить специалистов, востребованных в различных отраслях народного хозяйства, а такжесодействовать возрождению народных традиций ремесленничества.

В 2015-ом году в республике было сдано в эксплуатацию 4 дошкольных учебных заведения, ещё 6 будут задействованы в Степанакерте и районах республики в ближайшие месяцы.

В 2015-ом году в школах НКР училось на 943 человек больше, чем в предыдущем году. Это обусловлены беспрецедентно большим числом первоклассников — 2724, что связано с Большой Арцахской свадьбой с участием почти 700 пар, организованной в 2008-ом году по инициативе российского предпринимателя и благотворителя, уроженца Нагорного Карабаха Левона Айрапетяна, одновременно выступившего спонсором свадьбы.

В минувшем году карабахские школьники активно участвовали в олимпиадах в Республике Армения, 32 представителя НКР удостоились призов и грамот. В течение всего года во всех учебных заведениях республики были проведены многочисленные мероприятия, посвящённые 100-летию Геноцида армян.

Бюджет сферы образования НКР в 2016 году вырос на 3%. Предусматривается реализация новых программ, в частности, компенсация платы за обучение в вузах детей военнослужащих и офицеров запаса.