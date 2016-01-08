Киев, 8 января, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В ближайшее время США получат дополнительные возможности для урегулирования кризиса на Украине и в ряде других горячих точек.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворинском военном полигоне. Львовская область, Украина. Июль 2015 года

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает 8 января украинское госинформагентство «Укринформ».

«В течение следующих месяцев мы ожидаем получить дополнительные возможности для преодоления вызовов в таких местах, как Украина, Афганистан, Центральная Америка, Колумбия, Кипр, Ливия, Южный Судан, Бурунди и других», — сказал Керри.

При этом дипломат отметил, что не питает иллюзий относительно того, с какими сложностями предстоит столкнуться Белому дому в реализации своих интересов. Но на данный момент влияние США лишь увеличивается, как и влияние международной коалиции стран, возглавляемой Вашингтоном.

«Сегодня США принимают более глубокое участие в решении многих важных вопросов во многих частях мира, чем когда-либо раньше в истории», — сказал глава американской дипломатии.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в ближайшие месяцы кризис на Украине должен приблизиться к разрешению. «Я считаю, что мы добьемся прогресса в рамках нормандского формата переговоров между Россией и Украиной в течение ближайших месяцев. Я настроена оптимистично» — сказала Меркель.

Экс-посол США на Украине Билл Тейлор предлагал украинской власти обратиться к США с просьбой официально присоединиться к минскому процессу.