Москва, 8 января, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Москве 9 января состоится первый зимний велопарад. Как заявили в пресс-службе департамента транспорта столицы, в мероприятии смогут принять участие до 5 тысяч человек.

Начало мероприятия запланировано на улице 3-я Фрунзенская в 12:00, общая протяженность маршрута составит около 14 км. «С 11 утра будет полностью перекрыто движение транспорта по 3-ей Фрунзенской улице, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой и Устьинской набережным, улицам Яузская и Солянка, Солянскому и Китайгородскому проездам. Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, впервые велопарад в столице провели в 2012 году. В мероприятии приняли участие 8 тысяч человек.