Вильнюс, 8 января, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Комментируя пресс-конференцию президента Литвы Дали Грибаускайте об итогах 2015 года, политолог, историк, доктор гуманитарных наук Альгис Крупавичюс назвал «интересным жанром» то, что президент организовала пресс-конференцию о своей годовой работе в начале года. По его словам, в Литве привыкли, что президент формулируют обзор своих работ, стратегию и видения, но лишь с приближением ежегодного послания весной каждого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 января.

Baltic Development Forum Даля Грибаускайте

«Грибаускайте это делала много лет. Думаю, этой пресс-конференцией хотели сказать, что президент активная, у нее есть своя позиция по различным вопросам. Возможно, таким образом стремились немного конкурировать с премьером Альгирдасом Буткявичюсом, который также в начале года организовывает пресс-конференцию. Несколько дней назад премьер обществу и журналистам также высказал оценку прошлого года, поделился ожиданиями и перспективами в наступившем году», — сказал Крупавичюс в эфире радиостанции Žinių radijas.

Он также напомнил, что в первый раз подобную пресс-конференцию президент организовала в 2012 году, это была середина срока полномочий Грибаускайте, так называемый экватор.

«Так что, мотив был совсем другой, нежели начало календарного года. В первый раз президент провела пресс-конференцию в начале года в январе 2015 года, и вот уже второй раз. Не знаю, целесообразно ли президенту дважды в год говорить о проделанной работе и приоритетах. Скорее всего, этот жанр, когда президент говорит перед ежегодным посланием и определяет определенные перспективы политики, лучше и логичнее. С другой стороны, недостаточно, как сообщающему новости журналисту, реагировать на то, что произошло несколько дней назад в Кедайняй (жестокое убийство малолетних детей собственным отцом — прим. ИА REGNUM) или другом месте Литвы и поделиться впечатлениями. Глава государства должен быть стратегом и формулировать решения. В этом обзоре работы таких элементов и не хватило. Да, президент упомянула, что хотела бы сделать и что будет делать. Если министр Олекас говорит о профессиональной армии, то президент — о смешанной. Были вопросы, которые президент затронула довольно детально, но среди невысказанного — качество жизни, социальная изоляция и нищета, налоговая политика и так далее», — рассуждал политолог.

Сравнивая пресс-конференции премьера и президента, звучавшую на них риторику, Крупавичюс сказал, что президент акцентировала недавние события, которые есть в общественном пространстве, между тем премьер пытался определить определенные тенденции, показать определенную динамику.

«Отчет премьера, особенно в области экономики, финансов, был деловой и конкретный. Возможно, не хватило самокритики, но то же самое можно сказать и о президенте. В западном мире политики признаются, что ошибались, что-то не удалось, и предлагают решения», — заключил он, напомнив, что президент Литвы регулярно повторяет, что она ошибок не совершает.

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