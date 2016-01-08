Ставрополь, 8 января, 2016, 13:55 — ИА Регнум.



Кинопроектор

В Ставропольском крае в Год российского кино в малочисленных селах появятся кинотеатры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой думы, в канун наступления Года российского кино в крае стартовал проект «КИНОКЛУБ: Культура, Образование, Коммуникации».

По словам председателя комитета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ Елены Бондаренко, цель проекта — сделать «важнейшее из искусств» доступным для жителей малых населенных пунктов.

Ставропольский край принял участие в конкурсе Российского Фонда кино по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей не более 100 тысяч человек. Пять ставропольских организаций, имеющих право на осуществление кинопоказа, стали победителями конкурса.

Среди них социально-культурные объединения Левокумского района и села Александровского, Нефтекумский многофункциональный культурный центр и Петровский организационно-методический центр. Эти организации получат от Фонда кино средства в размере до 5 млн рублей каждая на оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием.

Всего Фондом кино выделено 705 миллионов рублей на модернизацию 143 кинозалов в 51 субъекте России.

Кроме того, краевым министерством культуры и краевым отделением Союза кинематографистов России разрабатывается программа бесплатных кинопоказов и встреч с актерами и авторами фильмов. В течение всего следующего года мероприятия будут проходить в сельских территориях края.