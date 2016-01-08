Благовещенск, 8 января, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Внимание всей страны в прошедшем 2015 году было приковано к главной космической стройке России — космодром «Восточный» регулярно становился героем публикаций, прежде всего, связанных с коррупционными скандалами, громкими арестами и уголовными делами. Неоднократно главную космическую стройку посещали первые лица государства. Президент Владимир Путин не раз лично вмешивался в ситуацию с задолженностью выплаты зарплаты строителям «Восточного». Знаменитое гагаринское «Поехали!» в 2015 году на космодроме так и не прозвучало. Глава государства отложил первый старт на начало 2016 года. О самых главных событиях на «Восточном» в 2015 году в обзоре ИА REGNUM.

Федеральное космическое агентство Строительство космодрома «Восточный»

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2011 году, вблизи посёлка Углегорск Амурской области. Общая площадь зарезервированной территории космодрома составляет 1035 квадратных километра. Первый пуск ракеты-носителя планировался на конец 2015 года, первый запуск пилотируемого космического корабля — на 2018 год. Планируется строительство десяти технических и обеспечивающих площадок. В ходе строительства будет построен стартовый комплекс ракеты-носителя среднего класса повышенной грузоподъёмности (до 20 тонн) в составе двух пусковых установок, аэродром, кислородно-азотный завод, водородный завод, система электроснабжения, 115 км автомобильных и 125 км железных дорог, включая 30-километровую железнодорожную ветку от станции Ледяная.

В начале 2015 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал сделать стройку космодрома «Восточный» общедоступной — должна была вестись видеотрансляция с онлайн-камер. Наблюдать за строительством неравнодушные граждане могли круглосуточно.

«Это народная стройка, и я хочу, чтобы те камеры, которые стоят у нас на основных объектах, выходили не только на мой рабочий компьютер в Москве. Мы выведем картинку по общим объектам на сайты Роскосмоса и коллегии ВПК, — заявил Дмитрий Рогозин. — Считайте, что это будет народный мониторинг за тем, что происходит на стройке».

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Онлайн трансляцию обещали организовать на сайте Федерального космического агентства. Однако спустя почти год на этом сайте онлайн-трансляции с главной космической стройки нет. Есть только фотоотчеты о строительстве «Восточного».

По инициативе вице-премьера к «народной стройке» привлекли 1200 студентов-волонтеров. С 1 февраля на «Восточном» стартовала первая зимняя студенческая стройка: 200 молодых людей из Казани, Томска, Курска, Алтая и Амурской области стали на время штукатурами-малярами. А в это время космодром «Восточный» попал в поле зрения наркополицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, наркополицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом героина, в том числе среди строителей космодрома «Восточный».

«Группа пыталась наладить канал сбыта героина среди строителей космодрома «Восточный», но наркополицейские оперативно его пресекли. К примеру, сотрудниками наркоконтроля был задержан житель Забайкальского края, приехавший на космодром работать плотником-бетонщиком. При личном досмотре у него обнаружили 50 разовых доз героина. Проведенное медицинское освидетельствование показало у него наркотическое опьянение», — сообщали в пресс-службе ФСКН России по Амурской области.

В начале 2015 года аудиторы Счетной палаты заявили о том, что при строительстве объектов космодрома «Восточный» выявлено увеличение сметной стоимости строительства на 20% — 13,2 миллиарда рублей.

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В марте прошедшего года над стройкой космодрома повисла угроза остаться без электричества за долги. Тогда Рогозин пообещал оторвать за это голову. Как сообщало ИА REGNUM, объекты строительства космодрома «Восточный» могли быть обесточены за долги перед энергетиками.

«В воскресенье вылетаю туда, на космодром, и ещё раз буду инспектировать эти работы. Я президенту докладываю регулярно о ходе этих работ. Если кто-то думает, что он может придумать какие-то схемы, чтобы объяснить своё отставание отсутствием какой-то документации, то ни у кого ничего не получится. Вчера, в выходной день, я говорил на эту тему с Юрием Яковлевичем Чайкой (генеральный прокурор Российской Федерации) и вылетаю на космодром вместе с его первым заместителем. Поэтому ещё раз говорю, есть вся полнота ответственности и у госзаказчика, и у генподрядчика, для того чтобы выполнить эти работы. Саботажа я не позволю, просто голову оторву. Те, кто попытается украсть народные деньги с космодрома, будут сидеть», — заявил Дмитрий Рогозин.

После этого на главной космической стройке страны один за другим стали разгораться скандалы с задержкой строителям заработной платы. Первыми тревогу забили работники ООО «Стройиндустрия-С» — с января 2015 года они не получали заработную плату. Общая сумма задолженности в конце марта составляла более 14 миллионов рублей. Строители приостановили работу. А уже в первых числах апреля объявили голодовку.

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Правда, в этот же день рабочие субподрядчика по строительству космодрома «Восточный» ООО «Стройиндустрия-С» завершили голодовку по просьбе Рогозина.

«Мы своего добились — поговорили с Рогозиным и поняли, что взялись конкретно за эти организации! Мы верим этому человеку, он пообещал разобраться с подрядными организациями и попросил прекратить нас голодовать», — отметили в организации. По поручению вице-премьера, глава Спецстроя России Александр Волосов вылетел на космодром «Восточный» в Амурской области для решения проблем с невыплатой зарплаты строителям.

«Впредь сделаю все, чтобы не допускать такого рода мрачных историй, которые омрачают великую стройку, которую мы ведем и которую мы доведем до конца», — заявил Рогозин.

Через несколько дней Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) против одной из организаций-подрядчиков по факту невыплаты заработной платы работникам космодрома «Восточный».

В один из визитов на космодром в апреле, Рогозин принял решение уволить бывшего главу «Дальспецстроя» Дмитрия Савина. Выяснилось, что он принял на работу свою супругу с зарплатой в 800 тысяч рублей в месяц. Об этом вице-премьер сообщил в своем Твиттере: «Поручил уволить б. главу Дальспецстроя Савина. Он не только скрыл проблему рабочих, но и устроил к себе жену, выплатив ей за месяц 800 т. р». Ранее Дмитрия Савина понизили в должности и перевели с руководящего поста в разряд заместителей директора «Дальспецстроя».

Затем был арестован генеральный директор ООО «Стройиндустрия-С» — компании-субподрядчика по строительству космодрома «Восточный» — Сергей Терентьев, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, повлекшая тяжкие последствия). В ходе расследования уголовного дела была обнаружена растрата в 48 миллионов рублей.

Через несколько дней после визита на космодром Рогозина строители «Восточного» вновь объявили голодовку. «Опять два дня вообще выплат не было. И сегодня 30−35 человек подписались под голодовкой», — заявили строители.

Врио начальника ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России Юрий Волкодав на это заявление работников отреагировал оперативно и заверил, что бастующие выданную им заработную плату пропили.

Но уже через неделю невыплатой зарплаты возмутились работники другой строительной организации, задействованной на космодроме. Сотрудники «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК) написали на крышах своих бытовок послание президенту Путину с просьбой помочь им с получением зарплаты, которую они не получают четвертый месяц.

«Уважаемый Путин В. В. 4 месяца без зарплаты. Хотим работать. Спаси рабочих».

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В конце концов строители космодрома «Восточный» «достучались» до президента России и обратились к нему в ходе очередной прямой линии.

«Мы с вами возьмем это под двойной контроль — вы на месте, а я из Москвы. В свое время ваш покорный слуга инициировал эту стройку, и те проверки, которые были организованны в последнее время, тоже были организованы по моему поручению. Все сбои, которые сейчас идут по стройке и по выплате заработной платы, абсолютно недопустимы, и, безусловно, никто с этим мириться не будет. Прежде всего, потому что в полном объёме стройка финансируется из федерального бюджета. Только в этом году предусмотрено 40 миллиардов. Опять 40 миллиардов, еще 40 миллиардов. И что самое главное — генеральному подрядчику все деньги перечислены», — ответил президент.

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Тогда же прокуратура заявила, что с начала строительства космодрома выявлено свыше 1,6 тысячи нарушений трудового законодательства. А после прямого обращения строителей космодрома к Путину начались аресты. Так, был арестован Игорь Нестеренко — гендиректор подрядчика космодрома «Восточный» ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), подозреваемый в мошенничестве и невыплате зарплат рабочим. Дела заведены по статьям «Мошенничество» и «Невыплата заработной платы» УК РФ. Нестеренко также подозревают в хищении у ТМК 55 млн рублей.

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Через неделю после общения Путина со строителями космодрома на «Восточном» двадцать сотрудников фирмы «Стройиндустрия-С» объявили бессрочную голодовку из-за долгов по заработной плате. Тогда на космодроме был создан специальный штаб, в котором велась работа по выявлению недобросовестных подрядчиков. Все факты задержки заработной платы направлялись в прокуратуру и трудовую инспекцию для принятия мер. При этом в «Дальспецстрое» России подчеркнули, что все подрядчики были лично уведомлены заместителем генерального прокурора России Юрием Гулягиным об уголовной ответственности за задержку заработной платы своим сотрудникам. После вмешательства всех контролирующих органов зарплату строителям «Восточного» начали выплачивать.

Дмитрий Рогозин охарактеризовал ситуацию вокруг строительства космодрома «Восточный» в Амурской области «масштабным безобразием». Об этом он написал в своём Facebook. Рогозин рассказал, что благодаря начатому на строительстве «Восточного» расследованию уже вскрыты масштабные безобразия в строительном бизнесе. Многие фигуранты этих безобразий уже сидят за решеткой, отметил Рогозин, но это ещё не предел, и работы у правоохранителей на «Восточном» ещё много.

По представлениям Генпрокуратуры о нарушениях на космодроме «Восточный» было возбуждено 20 уголовных дел. «Возбуждено уже по нашим материалам 20 уголовных дел, 228 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 600 заявлений о выплате зарплаты на сумму 23 млн», — сказал Чайка.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы арестовал сына бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана — Михаила Хризмана по делу о растрате. Юрия Хризмана обвиняют в растрате 1,8 миллиарда рублей, которые были выделены на строительство космодрома «Восточный» в Амурской области. Однако сам Хризман свою вину не признает и заявляет, что ему вменяются «обычные хозяйственные процессы на предприятии».

В июне 2015 года Дмитрий Рогозин заявил, что строительные работы на космодроме «Восточный» вышли на финишную прямую. По его словам, на космодром уже завозится оборудование, а также завершаются наиболее сложные работы в техническом комплексе и строится жилье.

«Сейчас мы вышли на финишную прямую, — сказал Рогозин. — Мы заканчиваем работы на стартовом столе. Спецстрой уходит, и приходит Роскосмос. Ритм стройки сейчас наконец-то набрали».

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Уже на следующий день после этого заявления строители космодрома вновь подняли вопрос о невыплате им заработной платы. На этот раз заработанные деньги требовали рабочие ЗАО «Аэродромы, мосты, дороги» (АМД). Люди были намерены не выходить на работу до тех пор, пока с ними не рассчитаются.

В июле стало понятно, что 8 из 23 объектов «Восточного» не успеют построить к первому пуску в декабре 2015 года.

«С самого начала работы велись хаотично, бессистемно, — говорил в конце 2014 года экс-глава Роскосмоса Олег Остапенко.

«Это многострадальная стройка. Сначала предполагали строить комплекс для совсем другой ракеты — «Руси-М». Однако правительство отказалось от нее в пользу «Союза-2», что потребовало заново проводить проектирование и затянуло сроки», — сказал генеральный конструктор космодрома Игорь Бармин.

Однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не видел никаких причин для изменения сроков ввода в эксплуатацию и первого пуска на космодроме «Восточный». «Стройка грандиозная, очень сложная, многоплановая, люди, действительно, работают в три смены. Тем не менее мы все равно должны двигаться теми темпами, которые сами для себя установили», — подчеркнул в августе 2015 премьер-министр.

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Комментируя досрочное освобождение экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что тех, кто проворовался на космодроме «Восточный» не отпустят.

В сентябре на космодром Восточный прибыл спецпоезд с ракетой-носителем «Союз-2.1А».

«Нужно, — заявил Владимир Путин, — чтобы наши партнеры убедились в том, что космодром «Восточный» является одним из лучших мест для совместной работы. Мы будем наращивать его мощности».

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Уже в октябре Владимир Путин заявил о переносе сроков первого запуска. Президент предложил вице-премьеру Дмитрию Рогозину приурочить первый пуск с космодрома к Дню космонавтики — 12 апреля 2016 года. «Если сделаете ко Дню космонавтики — это хорошо», — заявил президент, подчеркнув, что «штурмовщины» не нужно и на тот срок, который будет в ближайшее время посчитан, нужно выйти спокойно. Затем глава государства потребовал представить доклад о причинах отставания в строительстве «Восточного».

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В завершении 2015 года Госдума приняла закон о переименовании поселка Углегорск в Циолковский. До 2018 года на его территории предполагается построить город с численностью населения более 25 тысяч человек, в котором будет трудиться и проживать обслуживающий персонал строящегося космодрома «Восточный». Предполагается, что переименование обойдется бюджету примерно в 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу декабря на космодроме начались автономные испытания почти всех систем. Монтаж и пуско-наладочные работы технологического оборудования завершены, испытания на техническом комплексе планировали закончить к Новому году.

Специалисты Роскосмоса оценили стоимость космодрома в Амурской области в 180 миллиардов рублей. Следственные органы продолжают «шить» уголовные дела и подсчитывать растраты и хищения при строительстве, а весь мир ждет, когда же состоится первый запуск на космической надежде России. Успеют ли к Дню космонавтики в 2016 году?