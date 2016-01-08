Брюссель, 8 января, 2016, 11:33 — ИА Регнум.

Евробюрократы удручены: число беженцев, прибывающих в страны Европейского Союза из Турции не снизилось даже после того, как Брюссель выделил Анкаре €3 млрд на размещение мигрантов. Об этом сегодня, 8 января, пишет The Financial Times со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Сообщается, что евробюрократ собирается в ближайшие дни посетить Турцию, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами с местными властями. Тиммерманс считает, что власти Турции должны приложить больше усилий для реализации договоренностей с Евросоюзом, достигнутых в ноябре 2015 года.

Напомним, в ноябре прошлого года Евросоюз обещал выделить Турции €3 млрд на обустройство лагерей для беженцев, чтобы снизить поток мигрантов, бегущих с Ближнего Востока в ЕС через Турцию.

Примечательно, что уже после заключения соглашения премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара не может дать «никаких гарантий» выполнения этого соглашения и все будет зависеть от ситуации в Сирии.

В Берлине уже выразили беспокойство в связи с тем, что стратегия сдерживания потока мигрантов с привлечением помощи Турции не приносит плоды так быстро, как хотелось бы.

Ситуация с беженцами вновь попала в фокус внимания СМИ и общественности в связи с произошедшем в Кельне, где в новогоднюю ночь десятки женщин заявили о нападениях и домогательствах со стороны мужчин «африканской и арабской внешности». После этих беспорядков стали звучать заявления о провале политики канцлера Германии Ангелы Меркель.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, в последние две недели 2015 года поток беженцев с Ближнего Востока в Евросоюз немного снизился, но это никак не связано с усилиями турецких властей, а лишь с ухудшением погодных условий, которые мешают мигрантам переплыть Средиземное море.