Москва, 8 января, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В самолёте, летевшем из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, один из пассажиров устроил дебош. Об этом 8 января сообщил представитель УТ МВД РФ по Дальневосточному ФО.

Скульптура горгульи на фасаде Базилики Сакре-Кёр во Франции

«В Камчатский линейный отдел МВД РФ на транспорте поступила информация от пилотов о том, что на борту самолета, летевшего рейсом «Владивосток-Петропавловск-Камчатский», пассажир устроил дебош. Он говорил, что «все будет плохо», но конкретных угроз о бомбе не выкрикивал. Пассажир находился в очень сильном алкогольном опьянении», — сказал представитель УТ МВД РФ по ДФО агентству «РИА Новости».

По его словам, самолёт приземлился успешно и вовремя, а самолёт вместе с багажом пассажиров были досмотрены на наличие подозрительных предметов, но ничего обнаружить не удалось: «В отношении пассажира проводится проверка, по результатам которой будет принято решение».

При этом он не уточнил, был ли авиадебошир задержан.

Напомним, это не первый случай дебоша на борту самолётов. В предыдущие годы подобная проблема всерьёз встала перед российскими авиакомпаниями. Чаще всего дебош устраивали пассажиры, направлявшиеся из курортных зон — наиболее известными, как правило, становятся дебоширы, «отличившиеся» на рейсах из Турции, Египта, ОАЭ и других популярных курортных мест.